Развитие в мегапоръчката за събиране и извозване на отпадъците в София. По-рано днес кметът Васил Терзиев обяви, че се предвижда сключване на нов договор за две от зоните на града. Цените обаче са двойно по-високи от заложените от общината.

Кметът Васил Терзиев обяви, че са избрани нови фирми за сметосъбиране на зоните 2-а и 5-а. В тях са включени районите "Кремиковци" – "Искър" – "Панчарево", както и "Връбница" – "Нови Искър" и Банкя.

Кметът на София и доброволци помогнаха с разчистването на ''Люлин"

Предстои 10-дневен срок за евентуално обжалване на поръчката, след което да се пристъпи и към подписване на договор. Заложената сума обаче от фирмата двойно надхвърля предвидената цена от общината. Тя също така не е нов играч на пазара на сметосъбиране, а именно „БКС - Чистота“. Предстоят преговори между Столична община и фирмата с цел намаляване на предложената сума.

„Имаме избор на изпълнител за втора и за пета зона за сметопочистването. Това, което предстои, е 10-дневен срок, в който може да бъде обжалван този избор и се надявам ние да преминем към подписване на договор. Както казах, това предстои да се изчисти следващите дни“, заяви Васил Терзиев.