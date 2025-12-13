Продължават проблемите със сметоизвозването в столични квартали. От близо две седмици в районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" е въведена кризисна организация по сметосъбирането. Причината - настоящият договор изтече, а новата обществена поръчка е обжалвана.

На този фон, в другия кризисен район - "Люлин", извозването на боклука се осъществява вече само от общинското дружество "Софекострой". Десетки доброволци в съботния ден обхождат района за приливащи кофи и със собствени средства, ръкавици и чували, събират боклуците.

Допълнителни камиони и техника ще събират боклука в "Люлин"

"В 6-7 от микрорайоните на "Люлин" са разчистени най-кризисните точки. Смятаме да се довърши това и в останалите, както и във Филиповци. Десетки хора, с помощ на "Софекострой", разчистихме планини от боклук. 10-11 камиона извозваха през седмицата, днес са 7-8. В началото на януари чакаме цялата нужна техника за сметоизвозване. В другите райони се борят кметовете, но има още какво да се желае от почистването", каза кметът Васил Терзиев.

Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33, заяви Терзиев. По думите му става въпрос за избор дали искаш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата или просто "запретваш ръкави" и показваш, че със съвместни усилия проблемите могат да бъдат решени.