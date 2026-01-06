В шестия ден от приемането на еврото като официална валута в България екип на NOVA провери как новата парична единица се възприема в малките населени места в полите на Стара планина.

В село Малиново еврото все още не е стигнало до всички. Рабия разполага единствено с левове и очаква синът ѝ да ѝ донесе от новата валута. „В началото зор ще бъде, ама ще се помъчим“, сподели тя, след като за първи път вижда евровите банкноти. Подобни нагласи се усещат и в други малки населени места, където хората приемат промяната с притеснение, но и с готовност да се адаптират.

Пощенската станция в село Козирог вече е снабдена с информационни брошури и е готова от утре да раздава първите пенсии в евро. Единственият пощальон за района Тинка Григорова уверява, че хората са предварително информирани и спокойни, тъй като размерът на пенсиите не се променя, а само валутата.

Очакванията са с получаването на първите пенсии да се активизира и пазаруването в евро, макар че в хранителния магазин в село Янковци възможността за плащане едновременно в левове и евро вече създава затруднения за търговците заради по-сложните изчисления при връщане на ресто.

"Касовият апарат е вече обърнат в евро, а някои идват с левове и искат да им бъде върнато ресто в левове, а не в евро. За това трябва първо да изчисля на калкулатор, после да обърна в апарата. Много по-сложно става", сподели касиерка в местния магазин.