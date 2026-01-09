Бедственото положение, обявено в части на Община Крумовград в сряда, е отменено, съобщиха от общинската администрация. Мярката важеше за редица населени места.

Отменят се и всички временни ограничителни и извънредни мерки, а нормалният режим на работа на администрацията, институциите и обектите на територията на общината е възстановен. Дейностите по възстановяване и превенция продължават.

