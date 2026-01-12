От началото на годината Националната агенция по приходите е извършила над 1000 проверки за нарушения, свързани с въвеждането на еврото у нас. Около 70% от сигналите са в компетенцията на НАП, а останалите касаят Комисията за защита на потребителите, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията.

Регулацията и контролът след приемането на еврото коментира председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Той посочи, че контролът е засилен и допълни, че търговските обекти в страната са над 150 хиляди, затова и призова гражданите да реагират на забелязани нарушения. Важно е сигналите да бъдат придружени с доказателства, затова е добре да се прилага снимков материал, допълни още Николов.

Експертът каза още, че при монетните апарати се забелязват най-големи нарушения. И допълни, че при тях очаква сериозни закръглявания на цените, дори по две. Николов каза още, че обмяната в евро върви по-трудно предимно в малките градове. Също така посочи, че в някои банки се искат ненужни документи, като увери, че този проблем ще бъде решен.

