Процесът по приемане на еврото върви плавно. Това увери министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова. Заедно с министъра на транспорта в оставка Гроздан Караджов тя валидира първата пощенска марка за 2026 г. - „България в еврозоната“. Тя е с номинал 1 евро. Дело е на художника доц. Ненко Атанасов.

„Марката има голямо историческо значение, защото дава знак за една нова икономическа епоха, в която България влиза”, заяви Гроздан Караджов. Той подчерта, че от 1880 година насам са издадени над 6000 български пощенски марки. Те са документирали най-важните моменти от нашата история – политически, научни, спортни, културни, както и международните ни партньорства. „Има цяла серия, посветена на влизането ни в НАТО, на влизането ни в Европейския съюз, а днес с тази марка затваряме още едно историческо събитие – влизането ни в еврозоната”, каза Караджов.

„Влизането ни в еврозоната е мечта за поколения българи. Радвам се, че нашето правителство успя да я осъществи. С приемането ни приключи процесът по пълна интеграция на страната в ЕС. Ползите са безспорни - икономическа, финансова и ценова стабилност, означава много повече инвестиции, означава икономически растеж и по-високи доходи. Означава облекчение при пътуването на всички български граждани в чужбина, означава и минимизиране на много сериозни разходи по отношение на бизнеса, свързани с превалутирането”, каза Теменужка Петкова.

Тя посочи, че приемането на еврото в България протича изключително плавно.

„За мен лично, като автор на това издание, ни най-малко не беше трудно да избера символа, който да представлява тази пощенска марка. Българският лъв е непреходен символ още от Средновековието. През всички исторически периоди на нашата страна той продължава да бъде такъв”, заяви доц. Атанасов.

Теменужка Петкова отново увери, че процесът по въвеждане на еврото върви добре. „Винаги, разбира се, има възможност за по-добър вариант или по-добър подход, но аз смятам, че правителството и всички институции, които работят по тази тема, се справят изключително добре. Използвам случая да благодаря на колегите от „Български пощи“, защото те също създават една изключително добра организация. Това важи и за най-малките населени места, където няма клонове на търговски банки”, каза Петкова.

