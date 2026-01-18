Един от вариантите за служебен премиер е председателят на парламента Рая Назарян. Очаква се нейната позиция дали би приела да застане на този пост, като според нейно интервю пред БНР отговорът е по-скоро „не“. Все повече формации обаче коментират и евентуалното излизане на държавния глава на политическата сцена, като от БСП и „Продължаваме промяната – Демократична България“ не изключиха възможността да работят заедно, ако негова формация влезе в парламента и имат взаимни интереси.

Тук обаче се появи и един интересен казус, свързан с новата Конституция: какво ще се случи, ако и президентът Румен Радев, и вицепрезидентът Илияна Йотова подадат оставка? В такъв случай на поста временно ще трябва да застане именно председателят на Народното събрание Рая Назарян. Конституцията не изключва възможността тя да посочи себе си за служебен премиер и да съвместява и трите длъжности.

Велислава Делчева: Не съм потърсена от Радев за служебен премиер

„Преди две години аз ви казах, че е възможно в една длъжност, в лицето на председателя на НС, да бъдат съвместени три – изпълняващ функциите президент, служебен министър-председател и председател на НС. Това показва, че логиката на конституционната промяна е била intuitu personae. По отношение на това дали ще има сътрудничество с политически проект – това е въпрос на коалиционна политика, който мисля, че има еднозначен отговор, тъй като и в двете си кампании като кандидат за първи и втори мандат президентът е бил подкрепян от БСП“, коментира Наталия Киселова, „БСП – Обединена левица“.

„По отношение на всякакви бъдещи колаборации това, което правим, е първо да ги обсъждаме вътре в парламентарната група и в коалицията, и след това да обявяваме решенията. В момент, в който няма политическа сила, няма дори човек, който да се е заявил, не можем да правим спекулативни прогнози. Едно обаче е сигурно – България има голям проблем с модела „Борисов – Пеевски“, каза Ивайло Мирчев, „Продължаваме промяната – Демократична България“.