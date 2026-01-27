Христо Попов - водачът, който предизвика катастрофа с две жертви в неделя вечерта на пътя Бургас-Маринка, е шофирал след употреба на алкохол. Кръвната му проба показала 1,76 промила, научи NOVA. Спътникът му - Дончо Маджаров, също е бил под влияние на алкохол. Пробата на 52-годишния мъж сочи 3,16 промила. И двамата мъже загинаха на място при произшествието.

Тежка катастрофа в Бургаско отне живота на двама души (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двамата се движили с лек автомобил от Бургас в посока село Маринка по прав участък. Вероятно заради превишена скорост, шофьорът загубил контрол над колата и се врязал в джип, управляван от 32-годишна жена. Кръвната проба на водачката е отрицателна. Тя остава в бургаска болница. Отстранен е далакът ѝ, предстои ѝ операция и на крака.

Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.