Христина Лулчева встъпи в длъжност като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София в присъствието на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов и заместник главния прокурор Ваня Стефанова, съобщават от Апелативна прокуратура – София.

Тя беше избрана единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21.01.2026 г.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов обърна внимание на спецификата на Софийската окръжна прокуратура, нейния мащаб и териториален обхват, както и на добрата вътрешна организация, създадена през годините от предходния окръжен прокурор Наталия Николова. Той акцентира върху професионализма на работещите в нея магистрати, като подчерта, че това е прокуратурата, в която се изграждат едни от най-добрите професионалисти в системата.

Христина Лулчева е магистрат с над 21 години юридически стаж, от които повече от 10 години са в органите на съдебната власт. Завършила е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Професионалният ѝ път започва в Окръжна прокуратура-Видин, след което продължава в Окръжна прокуратура-София първоначално като прокурор, а впоследствие като заместник-окръжен прокурор. В продължение на години тя изпълнява и функциите на говорител.

