И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди с грамоти и плакети служители на Районното управление в Ихтиман за техните висок професионализъм и бърза реакция при разкриването на въоръжения грабеж на инкасо кола.

На 16 януари полицаите реагирали незабавно след сигнал в района на жп гарата в града. В резултат на действията им бяха задържани двама мъже.

Оставиха в ареста задържаните за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

„Поздравявам служителите за проявената отговорност, професионализъм и бързина“, каза Сарафов по време на церемонията в Съдебната палата в София.

На награждаването присъстваха още административният ръководител на Окръжната прокуратура-София Христина Лулчева и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Редактор: Габриела Павлова