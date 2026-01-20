Оставиха за постоянно в ареста задържаните за обира на инкасо автомобил край гарата на Ихтиман в петък. Мъжете бяха арестувани почти веднага, а парите открити непокътнати.

Според съда има достатъчно данни, че именно Христо Янашков и Явор Проданов са извършили деянието и че има опасност да се укрият или извършат ново престъпление.

Задържаха двама охранители за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро

По-рано прокуратурата и защитата на двамата обвиняеми успяха да се скарат в съдебната зала относно това дали по време на обира двамата са носели истинско оръжие. Според адвокатите на задържаните става въпрос за имитация на автомат, докато по данни на пострадалите, които обвинението цитира, се касае за действително огнестрелно оръжие. Двамата мъже запазиха мълчание.