Откриха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

В Районно управление - Самоков в сряда около 13:00 часа е получен сигнал за това, че на лентата за разделно събиране на боклука е намерена ръчна граната.

На място са били изпратени полицейски служители, съобщава кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин. Боеприпасът - силно корозирала ръчна отбранителна граната, е иззет за унищожаване от служители на военно формирование.

От Министерство на отбраната съобщиха, че специализиран екип от 78-ми батальон под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев е обезвредил силно корозирала ръчна граната Ф-1, със запалка и без видима маркировка. Унищожаването на гранатата е извършено на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.

Специализираният екип е действал по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след постъпило искане от МВР и разпореждане на началника на отбраната.

Редактор: Станимира Шикова