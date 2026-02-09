Задържаха британец, извършвал хулигански действия на летище „Васил Левски“ в София. Повдигнати са му обвинения за това, че на 5 февруари, за времето от 21:00 часа до 1:00 часа, е извършил непристойни действия, нарушаващи обществения ред.

Той обиждал полицейски служители, бутал ги и не изпълнил разпореждане да спре. Вместо това се запътил между самолетите към перона. В крайна сметка бил задържан в стая на Терминал 2, където продължил да се държи неадекватно, като блъскал вратата, крещял и обиждал униформените. Британецът ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Дежурен прокурор е внесъл искане за постоянен арест. Състав на Софийския районен съд е наложил на извършителя най-тежката мярка за неотклонение. Тя подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Дарина Методиева