Историческата сграда на българския парламент беше осветена с цветовете на българския и украинския флаг по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна.

По този повод председателят на Народното събрание Рая Назарян заявява, че България е съпричастна и подкрепя Украйна и нейния народ в отстояване на независимостта и суверенитета на страната. Рая Назарян подчертава, че България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна. Войната трябва да приключи с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право и Устава на ООН, отбелязва тя. Бъдещето на свободния демократичен свят е невъзможно без свобода за украинския народ, допълва Рая Назарян.

