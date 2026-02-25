Дете загина, след като било поразено от токов удар в дома си в Ботевград, съобщиха от ОД на МВР.

Около 23:00 часа на 23 февруари в Районното управление е получен сигнал от филиала за Спешна медицинска помощ за дете на около две години, което било докарано без признаци на живот. Медицинските екипи само констатирали смъртта му, тъй като било твърде късно за реанимационни действия.

По първоначална информация детето било доведено от родителите си, които съобщили пред органите на реда, че е било поразено от токов удар в дома им. Полицейските служители извършили оглед на мястото на инцидента и предприели необходимите процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на компетентните органи, като се изясняват всички възможни причини за трагичния инцидент.

Редактор: Цветина Петкова