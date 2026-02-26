Случиха се две промени в Изборния кодекс – едната е свързана с ограничаване броя на секциите в държави извън Европейския съюз до 20, а другата - отлагане на влизането в сила на създаването на район „Чужбина”. Първата има юридически и обществено-политически аспект. Аз подкрепям ветото на президента, защото смятам, че ограничението за броя секции създава бариери пред упражняването правото на глас и се нарушава принципа на равенство. Това каза бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Тя посочи, че подкрепя отлагането на район „Чужбина” за 1 януари 2028 г. И допълни, че за крайния резултат няма значение дали такъв район съществува, или не, защото разпределението на депутатите се прави след отчитане на вота. В този случай в район „Чужбина” има допълнителни листи и ще бъдат избрани хора от тях. Въпросните листи обаче също се правят от политическите партии и коалиции, регистрирани в ЦИК, коментира още Алексиева-Робинсън. Тя допълни, че има ограничение за това кой може да бъде кандидат за депутат. Според нея район "Чужбина" трябва да има своите граници и избирателно тяло, но е трудно да се определи колко българи живеят извън страната. Алексиева- Робинсън каза още, че е трудно да се следи предизборната кампания зад граница.

Консултантът към ЦИК доц. Златогор Минчев комнетира, че обществената поръчка за машините за вота е направена на базата на неясен брой секции. Експертът каза още, че за параметризацията и развозването на устройствата е определена старата цена - 4,4 милиона евро без ДДС, но фирмата изпълнител може да поиска друга сума. Минчев допълни, че при настоящите условия „само конкретна фирма може да изпълни поръчката”.

Според Алексиева-Робинсън трябва да се направи стрес тест на хартията за бюлетините от машинното гласуване. Тя посочи, че в закона не е разписано как трябва да се действа, ако устройството не отпечата бюлетина.

