Правната комисия прие на второ четене промените в Изборния кодекс. С тях се ограничава броят на секциите за гласуване в държави извън Европейския съюз до 20. Не беше прието предложението на ПП-ДБ ограничението да е 100 секции. Беше отхвърлено и предложението на МЕЧ към ЕС да се добавят Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада, а ограничението от 20 секции да остане за всички останали.

За да се избегне риск за злоупотреба с електронните заявления беше прието ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер. От Централната избирателна комисия обявиха, че ще изпълнят всичко, което решат депутатите.

Правна комисия реши да отложи създаването на район "Чужбина" за 1 януари 2028. Причината - липсва механизъм, по който да се определи броят на мандатите.

„Този подход за ограничаване на възможността на българските граждани, които в деня на изборите се намират извън ЕС - не е добро решение. То съществено ограничава правото им на глас. И като се проследи чисто исторически в кой момент, как се прави това предложение и от кой – се вижда, че то изцяло и единствено цели не да се справи с контролирания вот, а единствено и само да накажем тези български граждани, които на последните избори не са подкрепили „ДПС-Ново начало”, след като са оттеглили подкрепата си от ИТН”, заяви Надежда Йорданова, ПП-ДБ.

Петър Петров от „Възраждане я репликира с думите, че след като „9 месеца сте управлявали с ДПС и сте гласували всичко с ДПС - сега да говорите, че ние сме обвързани е изключително несъстоятелно”.



„От ПГ на „Алианс за права и свободи” сме внесли предложение, с което предлагаме целия параграф 2 да отпадне”, припомни Явор Хайтов от АПС.

Христо Расташки от МЕЧ се обърна към колегите си в Правна комисия с думите: „Това, което правите - не е правилно. Нито юридически, нито политически. Няма да имате един глас от чужбина. Вие ще загубите. Новата коалиция с ГЕРБ няма да ви помогне”.

„Това е безпардонно и невъзпитано поведение. Моята обида е от „комисийка". Престанете с този просташки тон”, обърна се Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС към колегата си Расташки, който му отговори: „Когато спрете да правите просташки закони – ще спрем”.

„ДПС-Ново начало”, ще гласуване против ограничаване броя на секциите”, заяви Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало”.

Миналата седмица по предложение на "Възраждане" на извънредно заседание на комисията, а в последствие и в пленарната зала депутатите решиха да ограничат секциите в държавите извън ЕС до 20.

До 20 секции извън страните от ЕС: До какво ще доведе новата промяна в Изборния кодекс

Предложението беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, част от БСП и ИТН. Идеята на "Възраждане" предизвика сериозно напрежение в Народното събрание, като критиките на опозицията са, че се ограничава правото на глас, а също и че много български граждани ще са принудени да пътуват хиляди километри, за да стигнат до урните.