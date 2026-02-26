В разгара на подготовката за вота за 52-рото Народно събрание темата за правото на глас на българите в чужбина отново предизвика остри реакции. Повод стана решението в Изборния кодекс, което ограничи до 20 броя секциите извън Европейския съюз.

Президентът Илияна Йотова изрази несъгласие с промените и критикува начина, по който текстовете бяха приети, дни преди старта на предизборната кампания. Въпреки обвиненията срещу депутатите, решението остава окончателно. Темата коментираха политологът проф. Мария Пиргова и Александър Сиди от ВМРО в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според проф. Пиргова изборният процес има не само политическа, но и социална функция. „Той консолидира и интегрира българската диаспора. При отворени граници не можем да предвидим миграционните вълни. Всичко зависи от условията в България. Независимо колко души ще гласуват в чужбина, ограничаването на секциите е обида към тях”, заяви тя.

Промените в Изборния кодекс: Какво следва оттук нататък

От своя страна Александър Сиди изрази противоположно мнение. По думите му човек, който отдавна е напуснал страната и е избрал да живее другаде, не би трябвало да определя политическото управление в България. Той даде пример със Съединените щати, където гражданите се облагат с данъци, независимо къде живеят, но изборният процес има различна организация.

Проф. Пиргова подчерта, че сънародниците ни зад граница продължават да поддържат силна връзка с родината. „Те плащат огромен социален данък като оставят децата и близките си тук и изпращат средства, защото България е бедна държава. Не можем да се сравняваме със САЩ”, допълни тя.

