Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, научи NOVA от свои източници.

Впоследствие дойде и официално потвърждение за рокадата. Със заповед на министъра на здравеопазването тя е освободена от длъжността, а за временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор - Радка Николова.

Според Министерството на здравеопазването решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията. Сред мотивите е необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите.

Динева определи освобождаването си като „политическо решение”. „Няма нищо общо с моята експертиза, с работата на екипа ми или с реалните резултати, които постигнахме през последните години”, написа тя в социалните мрежи. Смята мотивите на министерството за парадоксални на фона на това, че вчера е обявена приключила донорска ситуация. Тя е категорична, че системата работи, а екипите са мобилизирани и фокусирани.

„В министерството все още стои неподписана документацията, свързана с финансирането на предстоящите Европейски игри за трансплантирани”, пише още Динева. Тя допълва, че днес е била в Министерството на здравеопазването с документи от приключила проверка на лечебно заведение, в което е имало смъртен случай на дете. Според Динева болницата трябва бъде затворена. „Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Министърът не пожела да чуе за нея. Оставям документите в агенцията”, пише тя.

Казва още, че докато е оглавявала агенцията е получавала редица заплахи, а натискът е бил постоянен. „Никога не съм отстъпвала от принципите си и от задължението си да защитавам закона, пациентите и работата при спазване на медицинските стандарти. Винаги съм вярвала, че контролът в здравеопазването трябва да бъде безкомпромисен, независимо от последствията”, пише Динева.

И благодари на екипа на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Припомняме, че Иванка Динева беше назначена на поста в края на септември 2023 г. Преди нея начело на ИАМН беше проф. Росен Коларов. Решението беше взето във връзка с преструктуриране на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и отделяне на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура. Промяната извърши тогавашният министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.