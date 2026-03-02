Държавното детско здравеопазване е подложено на безпрецедентен натиск. Това заяви изпълнителният директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” д-р Благомир Здравков в ефира на „Пресечна точка”. Към момента той остава на поста си, след като новият служебен здравен министър доц. Михаил Околийски отказа да приеме оставката му и го върна на работа.

По думите му ситуацията в болницата през последните месеци може да се определи не просто като административен натиск, а като „административен терор”. Д-р Здравков разкри, че срещу лечебното заведение са били извършени общо 29 проверки за изключително кратък период от време.

Благомир Здравков остава начело на Детската болница

Относно проекта за изграждане на Национална детска болница, д-р Здравков посочи, че е необходима промяна в правилника за работа на Обществения съвет. Той настоява в него да се включи допълнителна експертиза от архитекти и проектанти, тъй като досегашният състав от лекари и неправителствени организации не разполага със специфичните познания за реализирането на такъв мащабен строителен обект.

Д-р Здравков обърна внимание и на крайно неподходящата база на сегашната болница „Проф. Иван Митев”. Тя първоначално е била проектирана за социално заведение – ясли, което обяснява наличието на „микропространства”, които затрудняват съвременната медицинска помощ. „В съвременното здравеопазване това е недопустимо”, категоричен бе той.

Въпреки трудните условия, директорът отчете сериозни успехи за последните пет години – ръст на пациентопотока със 770%, увеличение на заплатите на персонала и привличане на най-голям брой специализанти по педиатрия в страната. „Професионализмът и свършеното в болницата бяха признати от доц. Околийски”, добави той.

Д-р Здравков коментира и участието си в конкурса за директор на педиатричната болница в Бургас. Той обясни, че Бургас е един от градовете с най-голям процент подрастващи и проектът за нова общинска болница там е логично обоснован спрямо териториалните нужди. Към момента обаче ангажиментът му остава изцяло към столичната педиатрия до провеждането на законова процедура за нов ръководител.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка