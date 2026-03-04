Българските граждани, засегнати от преустановени полети през летища в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на военни действия – включително в Индия, Малдиви и Шри Ланка – трябва да поддържат връзка със своите туроператори и авиокомпании за осигуряване на алтернативни маршрути през трети държави. Това уточниха от МВнР. От ведомството подчертаха, че не могат да им съдействат с намирането на полети. Засегнатите ни сънародници могат да се свържат с консулствата ни в региона.

В Министерството на външните работи се проведе брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата за българските граждани в региона. По-рано днес излетяха първите самолети за евакуация от засегнатите страни.

Кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток

Очаква се два самолета да пристигнат през нощта на Терминал 2 в София – в 1:10 ч. от Абу Даби с 90 души на борда и в 3:30 ч. от Дубай с 326 пътници. До намирането на устойчиви маршрути българските консулски служби продължават да съдействат на сънародниците ни на място.

Заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов заяви, че Кризисният щаб носи отговорност за реална операция по извеждане на българите от зоните на военни действия. „Имаме задачата да помогнем на всеки български гражданин, който не може сам да се прибере у дома. Осигуряваме възможно най-добрите условия за подкрепа“, подчерта той. По думите му днес е започнало реалното извеждане на хората от най-засегнатите райони.

Директорът на Ситуационния център Ирена Димитрова съобщи, че правителственият самолет пътува за Абу Даби с 90 места, а нает самолет за Дубай разполага с 320 места. Очаква се те да кацнат в 18:00 ч. местно време. Обработва се и трети списък с желаещи за евакуация, като е осигурена възможност за полет от Салала до Дубай. Тази сутрин в 7:50 ч. българско време е излетял и чартърен полет с 18 пътници от Дубай към България.

В Оман се наблюдава най-голямо струпване на блокирани българи. Очаква се част от тях да се завърнат на 5 март от Салала. Други седем души напускат страната по индивидуални маршрути с помощта на МВнР.

В Катар има готов списък за евакуация с 310 души, но към момента летището в Доха не може да бъде използвано. Обмисля се сухопътно придвижване до Саудитска Арабия и последващо излитане оттам.

За Йордания е оказано съдействие на 130 български граждани – 57 вече са в България, а 46 се очаква да пътуват на 5 март. В Ирак петима души са преминали границата с Турция с помощта на българските власти.

От Бахрейн се придвижват 25 души, а от Саудитска Арабия – петима. В Кувейт въздушното пространство е затворено, като около десетима българи са заявили евакуация и получават съдействие от консулството.

Директорът на дирекция „Консулски отношения“ Николай Ванчев съобщи, че САЩ също организират евакуационни полети за свои граждани. При наличие на свободни места българи ще могат да се възползват от тях, което, по думите му, е израз на доброто сътрудничество между двете държави.

Властите призоваха записалите се за полети от Абу Даби и Дубай да бъдат коректни и да не се отказват в последния момент, тъй като това затруднява запълването на местата. Отправен е и апел да не се предприемат рискови пътувания към региона.