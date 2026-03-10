Предизборната кампания вероятно отново ще бъде лишена от съдържателен дебат, а партиите ще заложат на песимизъм и взаимни нападки. Това коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS политическият анализатор и бивш енергиен министър Мирослав Севлиевски. „В България политическата битка не е заради прогреса, а единият да убие другия”, заяви той. Двмата с журналиста от вестник „Сега” Людмил Илиев анализираха политическите и институционални рискове пред страната.

Севлиевски обясни, че парламентът не успява да комуникира истинските проблеми на хората, като цените на горивата и храните. Той даде за пример липсата на адекватно политическо обяснение защо банани, пътували 8000 километра, са по-евтини от българските краставици на пазара.

Анализатори: Политическата система е изправена пред нужда от промяна

Анализаторите коментираха социологическите данни на „Галъп”, според които формацията на Румен Радев „Прогресивна България” събира значителна подкрепа. Людмил Илиев обаче отбеляза важна промяна в позициите на бившия държавен глава. По думите му по време на срещата си в Берлин Радев е заявил недвусмислено, че няма намерение да отклонява България от европейската ѝ ориентация. Това „автоматично е понижило рейтинга му пред русофилски настроените избиратели”, които осъзнали, че той няма да бъде техният представител в руската орбита.

Илиев подчерта, че е приятно изненадан от високата избирателна активност, която прогнозира социологическата агенция - над 50% от българите възнамеряват да гласуват. „Досега виждахме активност от около една трета, а фактът, че над половината избиратели ще участват, е добър знак за легитимността на институциите”, подчерта той.

Севлиевски прогнозира, че ерата на еднопартийната доминация е приключила. Според него следващото управление вероятно ще се състои от четирипартийна коалиция. „Българите няма да си оставят яйцата в една кошница и няма да дадат пълната власт на Радев”, заключи анализаторът, допълвайки, че Радев ще трябва да се коалира с някого.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка