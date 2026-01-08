България вероятно ще бъде свидетел на две предизборни кампании в рамките на тази година, а политическата ситуация ще остане динамична и напрегната. Това коментираха политическият анализатор Георги Харизанов и комуникационният експерт Георги Куртев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Георги Куртев обществото ясно заявява необходимостта от промяна в досегашния политически модел. „Улицата казва ясно, че начинът, по който се прави политика, трябва да се промени. Политиците трябва да променят правилата и мисленето си и да изградят визия за това какво следва“, посочи той. По думите му арогантността на политическия елит трябва да бъде овладяна, а фокусът да бъде насочен към реалните проблеми на обществото, за да не изостава страната.

Георги Харизанов заяви, че политическите сили са започнали да чуват посланията на гражданите. Той подчерта нуждата от по-ясно управление и ограничаване на публичните разходи. „Вместо постоянно да търсим откъде да вземем повече средства, трябва да оставим парите в тези, които ги създават – частния бизнес“, каза той. Експертът добави, че очаква по-ясно изразени десни политики.

По думите му хората трябва да усещат реален напредък, за да бъде преодоляно широко разпространеното възприятие за България като най-бедната държава в Европейския съюз. „Вече не сме най-бедната страна“, подчерта той.

Куртев посочи и размиването в идеологическите профили на политическите партии. Според него все по-често се наблюдава прилагане на леви и десни политики без ясна концепция, което създава объркване сред избирателите. „Икономиката ще принуди политическата класа да мисли по-дясно, защото именно тези политики реално градят икономическия растеж“, каза той.

Според двамата анализатори страната се нуждае от оптимизирана и истински електронна администрация, както и от сериозни инвестиции в изостанали сектори като образованието и здравеопазването. Куртев подчерта, че демографските проблеми остават сериозно предизвикателство пред България.

Харизанов отбеляза, че подобни процеси се наблюдават и в други развити общества. Според него рязкото повишаване на жизнения стандарт води до поскъпване на живота, което затруднява младите хора при създаването на семейство и собствен дом. „Това все още не е проблем в България“, допълни той.

Редактор: Ивайла Маринова