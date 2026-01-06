Страната се подготвя за нови предсрочни избори, като ключова роля в следващите месеци ще има президентът Румен Радев, който се очаква да обяви график за изборния процес. Това коментираха политолозите Христо Панчугов и Любомир Стефанов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Любомир Стефанов президентът ще даде ориентир кога ще бъдат проведени изборите, а така ще започне период на „интересни времена“ и възможно пренареждане на силите в парламента.

Президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване

Христо Панчугов обаче подчерта, че все още няма яснота относно политическите намерения на държавния глава и дали през тази година ще видим негов собствен политически проект. По думите му поведението на президента по тази тема е колебливо и несигурно. „За пореден път виждаме един несигурен Румен Радев. Ако той не излезе на политическия терен сега, по-късно това вече няма да има смисъл“, коментира Панчугов, като допълни, че курсът към нови избори вече е ясен.

Политологът изрази надежда, че предстоящата кампания ще донесе истинска промяна и че партиите ще успеят да убедят избирателите, че разполагат с реални решения в рамките на демократичната система. „Искам да видим политици, които искат да променят ситуацията, а не просто да се носят по течението“, заяви той. Същата позиция изрази и Любомир Стефанов, който също заяви, че очаква изненади от политическите формации. Според него обаче предизборните кампании през последните две години и половина не са довели до никаква реална промяна. „Партиите не свършиха никаква работа“, обобщи той.

Христо Панчугов обърна внимание и на промяната в политическото поведение на лидерите, които все по-често залагат на присъствие в социалните мрежи. „Лидерите започнаха да се държат като инфлуенсъри – мерят си гледанията и популярността, но клиповете в TikTok не носят гласове“, подчерта той.

По отношение на евентуален политически проект на Румен Радев Панчугов изрази съмнение как би изглеждала подобна стратегия. Според него е възможно президентът да направи сериозна политическа заявка, която вероятно няма да спечели изборите, но може да привлече подкрепата на едно по-младо поколение избиратели, което досега е било по-слабо ангажирано с политиката и не познава в детайли миналото на утвърдените политически фигури.

Любомир Стефанов от своя страна беше категоричен, че страната може да функционира и без активната роля на президента в партийната политика. „Румен Радев не е политик и няма опита на Бойко Борисов. Той няма партия, а опитите му да конструира такава досега са неуспешни“, заяви Стефанов. По думите му обществото вече дори не очаква президента да се появи като водещ играч на политическия терен.

Редактор: Дарина Методиева