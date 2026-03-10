„В момента се налага да се правят различни трикове, за да се удържи дефицитът на 3%, докато се дават неизпълними обещания в типично предизборно време – време за лов”. Това коментира в студиото на NOVA NEWS бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов. По думите му светът все още не е видял максималното вдигане на цените на нефта, а вътрешната инфлация се подхранва от липсата на антиинфлационна политика през последните години.

Дацов обясни, че след блокирането на едни от най-големите производители на петрол в света вследствие на военните действия срещу Иран, е естествено борсите да реагират остро. Той направи паралел с енергийната криза от 1976 г., когато подобни конфликти доведоха до мащабна дестабилизация. „В момента има нестабилност в Залива и цените ще зависят изцяло от чужди решения, затова всякакви прогнози за конкретни нива в момента биха били чиста спекулация”, заяви той.

Бюджетна "магия": Как 212 млн. евро излишък станаха 900 млн. евро дефицит

Относно публичните финанси, Любомир Дацов посочи, че от 2021 г. насам се наблюдава политика на влошаване чрез прекомерно харчене. Въпреки че 2025 г. завърши с 3,1% икономически растеж, държавата трудно удържа дефицита в рамките на 3%. „Налага се да се правят различни трикове, за да се удържат нещата на 3%, а никой не взема решения в разходната част заради популизма”, подчерта Дацов.

Експертът категорично отхвърли твърденията, че високата инфлация е свързана с приемането на еврото. Според него бюджетът е един от основните фактори за инфлацията, тъй като през последните 4 или 5 години в страната липсва антиинфлационна политика.

По отношение на протестите за по-високи заплати в „Български пощи” и градския транспорт, Дацов заяви, че тези дружества са неефективни и не се преструктурират. „Загубите там са огромни, наливат се пари без икономическа обоснованост, а вътре в системите стоят проблемите с корупцията”, заключи той.

