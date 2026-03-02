Разликата в различните числа за състоянието на бюджета, които чухме от бившия министър Теменужка Петкова и новия служебен министър на финансите Георги Клисурски, не се дължат на рязко харчене в период от седмица, а най-вероятно става дума за различни прочити на числата и политическата им експлоатация. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS преподавателят и икономист доц. Косьо Стойчев.

По думите му, това е голяма проблем, защото ние не получаваме реална информация за състоянието на хазната. "Става дума за този случай, не за харчене, а за различни гледни точки по една и съща информация. За единия е наполовина пълна чашата, за другия - наполовина празна. Старият министър се опита да докаже, че има излишък, а новият - че е дефицит. Най-вероятно едни плащания се смятат за неприключени, неизвършени и обратното. Никакъв милиард не е съществувал, това са виртуални новини. Това е част от цялостния процес - българското общество не получава цялостната информация за състоянието на държавата", подчерта той.

По думите му, това е проблем за страната, защото чуждестранните инвеститори, които наблюдават процеса, е възможно да се откажат от инвестициите си у нас: "Категорично не стоим по никакъв начин добре спрямо погледа на външен инвеститор, който се чуди дали да инвестира в България. Трябваше да видим обратното поведение на една страна, която е влязла в еврозоната и показва зрялост. Показва курс към стабилизиране на публичните финанси, на стабилизиране на дефицита. Не видяхме това. Тази политика не съществува. Ние заемаме ниска, подчинена позиция, за да се извличат политически дивиденти. Не трябва да става през финансовото министерство."

Въпреки всичко, експертът смята, че кардинална опасност за публичните финанси няма, защото България вече е част от еврозоната: "Системата, към която се присъединихме, е мощна и могъща и няма да се случи дестабилизация на фискалната система. Политиците ни вкарват в риск, за да могат да разказват негативните новини. Но за експертите това са думи, които нямат съдържание."

Все пак проблеми има и те се крият в решенията от последните години да се вдигат заплатите в страната през увеличение на бюджетните заплати, които повдигнаха и частните. Но това е изкуствен процес. "На този етап в настоящия бюджет няма политики. Българската държава се зае да реши ключов въпрос - нивото на доходите. Те решиха да го направят през публичния сектор, като помпат заплатите там, реагира и частният сектор. Така стигнахме до това надуване. Но това е вредно. Нужна е консервативна фискална политика, която да каже "Стоп", но тя е непопулярна политически", каза Стойчев.

Що се отнася до предстоящите гласувания на удължаващ закон за бюджета, при липсата на редовен, доц. Стойчев е категоричен, че не очаква спиране или проблеми при плащанията на социалните грижи за хората - пенсионери и нуждаещи се. "Плащанията са гарантирани и няма да имаме проблеми. Ние израснахме теци детски заболявания, в които имаше страх за този тип плащания. Затова сме и в еврозоната, ние сме готови да минаваме през такива проблемни моменти с политически характер. Не могат такива събития да ни разбият от финансова гледна точка", каза той.

Седмица преди да напусне кабинета на редовен министър на финансите Теменужка Петкова обяви, че бюджетът е в позиция на фискален излишък от цели 212 млн. евро. Седмица по-късно - вече новият служебен министър на финансите Георги Клисурски, да обяви, че бюджетът е в позиция на фискален дефицит от 900 млн. евро.

България ще изкара почти половин година без редовен бюджет и без политики, гарантиращ, че българската икономика има водачи, които разчитат правилно сигналите на глобалната финансова и икономическа трансформация, на която сме свидетели.

