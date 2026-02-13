Коя е тази валута, която може да се срине с 50% и все още да има ентусиасти, които да твърдят, че тя е бъдещето, че е стабилна, че всичко е наред и че всичко ще се оправи? Отговорът е много прост: нито една. Такава валута няма. Обикновено такива валути са символите на провалени държави, режими или на страни, които са в брутални войни. Примерите са видни пред нас от последните години: аржентинското песо, под управлението на социалистическите режими загуби над 50% и страната е в руини; сирийската лира загуби 90% заради войната; зимбабвийския долар, иранския риал - все валути, представляващи политически, икономически или военни трагедии.

Така че, когато по-рано този месец биткойн загуби 50% от своята пределна историческа стойност, много анализатори просто заявиха - биткойн се провали и няма нито сила, нито човек, нито институция, която да го спаси. Е, разбира се, биткойн е "жив", макар и "пострадал". Биткойн е "жив", за разлика от всяка валута, която претърпи такъв срив, защото, той никога не е бил, не е и няма да бъде валута. Биткойн е нещо различно. Можем да го наричаме актив, можем да го наричаме алтернативен метод за разплащане. Но не е валута. Валутите, които познаваме днес са системи от пари, които се използват като общоприето средство за размяна, единица за сметка и средство за съхранение на стойност в дадена икономика, държава или регион. Т.нар. фиатни пари са издадени от държава или валутен съюз и са контролирани от държавата или конкретната институция. Биткойн не е нищо от това и затова не е валута, а актив. Той не може да бъде мерител за единица сметка, нито пък може да е средство за съхранение на стойност. Какво е тогава? Защо дойде този срив? Има ли обяснение? Опитваме да се отговорим на тези въпроси с помощта на двама експерти. Единият е Михаил Кръстев - български икономист и финансист, един от хората, които най-добре разбират системата на биткойн у нас. Другият е професор Алфред Таудес - един от много малкото истински професори по криптоикономика в Европа, бивш член на УС на Австрийската централна банка и всепризнат учен по темата.

Биткойнът вече не е свръх нестабилен, бъдещето е на криптоактивите

Движението в цената на биткойн не е директно замислена цел от създателя Сатоши Накамото, но е неизбежна и дори полезна за началното развитие на този актив. Тя идва най-вече заради малкия размер на пазара, спрямо другите наложени финансови инструменти, спекулативното търсене и ниската ликвидност, отново - само в сравнителен план.

Важното, което трябва да знаем е, че цената на биткойн сама по себе си не е толкова важна, защото тя само показва, че системата работи. Дори нещо повече - с времето сривовете стават по-малки, колкото повече расте пазара, толкова по-слаби стават крашовете.

През 2011 година биткойн потъна от цена на 32 долара за монета до 2 долара или срив с 93%. После - 2013 година имаме срив с 83%, 2017 г. - с 84. Предпоследният пад дойде през 2021-2022 година, когато имаме спад от цена от 69 000 долара на монета до 15 000 долара или 77%. Числата са стряскащи, ако ги гледаме в изолация, но парадигмата е видима и е пред вас. Всеки път цената расте отново и всеки път следващият спад е по-малък. Генералният тренд е ясен.

И все пак - гласовете на хората, които твърдят, че този път е различно, са прекалено много. Така ли е? Какво стана този път?

На 6 октомври 2025 година цената на биткойн монетата удари тавана в исторически план и достигна невероятните към онзи момент 126 000 долара. Още от другия ден започна спадът, който достигна кулминация през последните дни, но за да обясним спада, трябва да обясним първо ръста. И така - какво се случи, за да достигнем до тази висока цена? Случи се - казано грубо - признаването на биткойн от големия финансов свят. Появиха се т.нар. ЕТФ - борсово търгувани фондове на криптосветът. Това позволи на големите играчи с големите пари да започнат да инвестират в биткойн.

Снимка: iStock

Ако вие искате да инвестирате в биткойн, но не искате да купите монетите, да ги пазите, да се притеснявате за пароли, за кражби, да следите ситуацията, то вие имате нужда от някой, който да го прави вместо вас. През 2022 година САЩ позволиха на големите фондове да създадат точно такава кошница, от която вие можете да си купите част. Фондът купува актива, той следи, той се грижи, вие просто имате част от фонда. Точно както инвестиция в големите индекси на пазарите. Бе отворена вратата за големите пари. Даде се възможност, включително и легална такава, защото има институции, които оперират със средства, които имат легални забрани да инвестират в някои инструменти. В този случай пенсионните дружества нямаха право на биткойн, но когато се създадоха тези фондове, в които нямате реално притежание, а ги има фонда и той ви ги продава, то започна да се регулира. Затова се очакваше голям интерес от страна на тези инвеститори и той се случи. Затова и стигна до тези високи стойности цената, защото имаше тия постъпления, казва икономистът Михаил Кръстев.

Точно това и стана - цената започна да расте, за да достигне до момента на исторически връх, който видяхме на 6 октомври - 126 000 долара. Разбира се, имаше и други причини. Първо дойдоха току-що обяснените от нас ЕТФ фондове. После дойде първият връх след одобрението - през март. През ноември на 2024 година пък президентът Доналд Тръмп спечели втори мандат в Белия дом, този път със силна прокрипто програма. Всичко това напомпа цената и тя просто експлодира. Какво тогава се случи след това? Защо дойде сривът? Първо - тези, които вкараха пари на ниската цена, поискаха да я кешират. Мениджърите имат една основна цел и задължение - да печелят пари, за хората, които са инвестирали в този фонд. Когато са инвестирали средства на по-ниски стойности, в един момент да ги освободят. Най-ниската цена на този цикъл по време на вдигането, най-ниската цена беше генерирана от 16 000 долара, а най-високата от 126 000 долара. Тези, които са инвестирали ниско, ще кешират на високо, но то е съобразено с цикъла, с преполовяването на добива и има математически фундамент, продължава анализаторът.

Но не е само това. Имаме изтичане на пари от ЕТФ фондовете, но имаме и прекалено много дълг в системата, имаме макроикономическа несигурност и най-важното - резултат от т.нар. преполовяване. Какво означава това? Биткойн е програмиран да има само 21 милиона монети – никога повече. Новите биткойни се „създават“ като награда за миньорите, които пазят мрежата сигурна. На всеки 4 години (по-точно след всеки 210 000 блока) тази награда се намалява наполовина – това е халвингът. Така новите биткойни влизат все по-бавно и по-бавно, докато накрая спрат напълно. Затова биткойн става все по-рядък с времето – като златото. Това програмиране не зависи от никого.

Нито кой заема пост в Белия дом, нито какво се случва на пазарния интерес, влияе на тази цикличност. На всеки 4 години има преполовяване на добива и затова наградата се преполовява. Това дава импулс и наградата става ценна, все по-трудно се добива и все по-малка е наградата. Но цената расте малко преди преполовяването и продължава да расте година и половина, стига се до естествен балон и цената пада. Това се пада от 17 години, от създадването, твърди Кръстев.

Програмиране - това е, но имаме и друг проблем - дългът в системата. Циклите не се движат от хората, нито от институциите, но вярата на хората се движи от тях. Когато Доналд Тръмп влезе в Белия дом, хората повярваха, че идва златната ера на крипто и разбира се, повярваха, че сега е моментът за бързо богатство.

Дългът в системата, т.е. парите на заем, които са взети за инвестиране, преди преизбирането на Тръмп, са били едва 60 млрд. долара. След това избухват до над 250 млрд. долара. Това е риск, който влияе на възприятията. Макар че, според Михаил Кръстев, и това не е от толкова голямо значение: "Не, защото незначителна част от биткойн обедмите на търговия са ритейл търговия. Хората, които разчитат на този левъридж. Борсите, които оперират с тях са големи холдъри и големи обеми са заключени и не се движат. Това движение на цената се коригира от големите играчи. За съжаление, на хората, които чакат непрестанен растеж - това никога няма да се случи."

Предупреждение - не скачайте на инвестиции с дългове. Цената на биткойн е бенчмарк за много неща, но не и за бъдещето на тази валута. Не и в момента. Това е система, програмирана да действа по определен начин и нищо не може да я спре да работи по този начин. Цената е със значение толкова, доколкото колкото по-голяма е капитализацията на пазара. Колкото по-голяма става тя, толкова по-малки ще са тези скокове, които хората очакват. Едно е един актив да нарасне, когато е 100 млрд., друго когато е 10 трилиона. Скоковете ще са по-малко резки, но да - фундаментално, докато технологията работи както е разписана, няма причина да се мисли, че цената от значение.

Редактор: Цветина Петрова