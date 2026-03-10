Движението по „Дунав мост” при Русе ще бъде временно ограничено в четвъртък, 12 март, от 10:00 ч. до 15:00 ч. Мярката се налага заради извършването на авариен ремонт на пътната настилка и важи за всички видове превозни средства, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Ремонтните дейности ще се изпълняват в платното на съоръжението, което все още не е преминало през основна реконструкция. От АПИ уточняват, че заради изключително натоварения трафик старата настилка е компрометирана и са необходими спешни мерки за гарантиране безопасността на движението.

Заради километрични опашки: Промениха режима на преминаване през "Дунав мост" при Русе

Снимка: Пресцентър АПИ

Очаква се това да бъде последният авариен ремонт на трасето. Прогнозите са през първата седмица на април да бъде завършено изцяло платното в посока България, след което целият трафик ще преминава по новото трасе.

⇒ Алтернативни маршрути

От Пътната агенция апелират шофьорите да планират пътуването си предварително. По време на ограничението водачите могат да използват следните обходни маршрути:

- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.

- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.

Шофьорите на тежкотоварни камиони могат да изчакват на паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Подробна карта на алтернативните маршрути и местата за изчакване е достъпна на сайта на АПИ.

Снимка: Пресцентър АПИ

Гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на интернет страницата на АПИ – www.api.bg , както и по всяко време на денонощието на тел. 0700 130 20.

Редактор: Мария Барабашка