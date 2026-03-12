Геополитическото напрежение за голяма част от българите всъщност е фон за всичко останало, което се разиграва. Мрачните новини и прогнози само подсилват ефекта. В момента всичко буквално бълбука от много неща. Едното са високите сметки за ток, за които няма ясно обяснение. Второто е напрежението между политическите сили, което все повече ескалира, защото остават още няколко дни до края на работата на парламента. Всичко това създава една постоянна атмосфера на непрекъсната тревожност, паника и обърканост. На този фон може да бъдат взети множество грешни решения и това да доведе до появата на непланирани "черни лебеди". Това заяви в предаването „Tвоят ден” по NOVA NEWS журналистът Емилия Милчева, коментирайки въпроса коя тема в обществото ни в момента взима превес?

Тя обясни и какво има предвид по "черни лебеди". "Мисля, че те вече дойдоха. Ако мога да се изразя така - мисля, че служебният кабинет плува в едно черно лебедово езеро. Тези черни лебеди - поредица от случаи от последните месеци, чийто ефект се подсили от конфликта в Близкия изток, подкопават усилията на служебното правителство да покаже решителна и целенасочена работа за справяне с определени проблеми, включително усилията за честни избори, които са основната му задача", изтъкна тя.

Нов трус на политическия терен: Кои са поредните сблъсъци в политическия и обществен живот на страната

Това мнение сподели и социалният антрополог Харалан Александров. По думите му, когато си толкова уплашен, разстроен и дезориентиран, не функционираш в рационален режим. „Преминаваш към несъзнаваните страхове, тревоги и фантазии, а конспирациите вземат връх. Общността започва да прилича на механичен сбор от много уплашени хора, които се свързват помежду си чрез инстинкта за оцеляване.Това е нещо, което в психологията наричаме защитен режим. Това, разбира се, прави и политическите им решения дълбоко ирационални и потенциално саморазрушителни”, обясни той.

Според него извън съмнение е, че драмите на политическите формации, които вероятно ще изпаднат от следващия парламент, са много частен проблем спрямо това, което се случва в света – и вече се отразява и на България. „Не са изчезнали тревогите около войната в Украйна. Но в момента новата война, която да бъде още по-разрушителна, поне от гледна точка на капацитета ѝ да дестабилизира енергийните потоци в света - създава нова тревожност”, изтъкна той.

Александров подчерта, че цялата тази тревожност в обществото може да се обърка в сметките на политиците ни на фона на предстоящия вот.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова