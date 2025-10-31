Политическият живот в страната продължава да бъде белязан от напрежение - от скандалите около частичния вот в Пазарджик до опасенията на бизнеса за липса на предвидимост и спорни обществени поръчки. В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS темите коментираха журналистът и преподавател в УНСС Весислава Антонова и комуникационният експерт Максим Бехар.

Според Велислава Антонова настоящата ситуация не изглежда подредена. „Пресилено бих звучала, ако кажа хаотично, но не изглежда и никак подредено“, коментира тя. Антонова направи паралел с книга на икономиста Сергей Гуриев и политолога Даниел Трейсман, която описва трите основни елемента, превръщащи държавите в „меки диктатури“:

Превземане на съдебната система;

Завладяване на медиите;

Обезсмисляне на изборите до степен хората да загубят мотивация да гласуват.

„Сами си помислете за какво ви говоря“, каза тя.

Максим Бехар заяви, че не вижда хаос от гледна точка на бизнеса. „В политиката хаос има във всяка една европейска държава в момента“, каза той.

„Ние играем в един отбор с политиката. Ако политиката е много важна в този отбор, тя е важна като отбрана, като защита, докато ние вкарваме головете. Ние в бизнеса сме тези, които сме център-нападателите“, заяви Бехар.

Въпреки това, той изрази притеснение от обсъжданите промени в бюджета, свързани с вдигането на социалните осигуровки. Според него това би било грешка, която може да върне голяма част от бизнеса към „плащане под масата“. „От бизнеса не би трябвало да се взима, а би трябвало да се дава, за да могат те да дават по-добре на своите служители“, категоричен беше той.

Весислава Антонова предупреди, че има редица важни теми, които се неглижират, като сделката за „Лукойл“, приемането на еврото и устойчивостта на бизнеса, които могат да доведат до социално напрежение и дори до предсрочни избори.

