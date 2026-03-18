Превантивна полицейска операция срещу контролирания вот започна в сряда сутринта във Варненско. В акцията участват служители на различни структури на МВР, които извършват проверки на адреси и лица, за които има подозрения за участие в незаконни практики. Целта на операцията е да се предотвратят опити за манипулиране на изборния процес и да се гарантира честността на вота.

Първи сигнали за манипулация на уязвимите групи с цел купен вот

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели”, обясни в ефира на „Здравей, България” главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване” към ОДМВР – Варна.

