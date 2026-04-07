Профилактичните прегледи и лабораторни изследвания са изключително важни за здравето. Има разписани програми, свързани с превенция. Важен е личният избор на всеки от нас да осъзнае необходимостта за навременен преглед. Това коментира д-р Елена Драгушева, зам.-директор по лечебната дейност на УМБАЛИПБ „Проф. Иван Киров", в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Не трябва да се разчита на самодиагностиката. Правилният път, когато човек има оплаквания, е да се свърже със своя личен лекар. Изкуственият интелект не може да измести хуманното отношение и опитът, който има един лекар с дългогодишен стаж", заяви тя.

"Имаме пациенти, които отказват всяка една ваксина, независимо от нейния състав. Основните притеснения са свързани с нежеланите реакции след ваксинация. Съществува дезинформация и страх за връзката между ваксината за морбили и възникването на болести от аутистичния сектор", добави д-р Драгушева.

"Една оптимална физическа активност намалява депресията, тревожността и всички по-трудни периоди, през които преминават пациентите", каза още д-р Драгушева.

