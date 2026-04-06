Всички, които не са ваксинирани срещу морбили и не са прекарали вируса, могат да се разболеят. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Тя посочи, че морбили е силно заразно заболяване – при контакт с вируса 9 от 10 души се разболяват. Специалистът допълни, че е необходимо сред населението да има 95% покритие, което не е налично у нас - то е под 90%.

Проф. Кантарджиев: Ваксинацията е ключът срещу разпространението на морбили

Христова каза, че в Румъния е имало около 3000 случая на морбили за една година. В Испания и Италия случаите са се удвоили, допълни тя. По нейни думи у нас също ще има ръст.

Рискови групи:

- Децата до 15-годишна възраст с хронични заболявания

- Бременни жени

- Хора с дефицит на Витамин А

Симптомите на морбили:

- Повишаване на температурата

- Кашлица

- Хрема

- Дразнене на очите от светлината

- Бели петна в устната кухина

- Обриви над раменете, по врата и лицето, които са като петна, но се разширяват

Усложнения:

- Вирусът води до потискане на имунитета, а оттам и до нови вирусни и бактериални инфекции.

- Вирусна или бактериална пневмония

- Ларингит

- Трахеит

- Отит на средното ухо

- Енцефалит

При възрастните болестта протича по-тежко, каза още Христова.

► Противогрипни ваксини и грип

Експертът каза, че има повишен интерес към противогрипните ваксини през последните години. Затова предлагането на безплатни ваксини за деца е добро решение, смята тя.

Христова каза, че грипът е на много ниски нива на разпространение у нас. Към момента върлуват респираторно синцитиален вирус и метапневмовируса.

Редактор: Цветина Петрова