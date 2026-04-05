"Случаите на морбили в страната нарастват, но засега няма признаци за бързо епидемично разпространение". Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в ефира на "Събуди се".

По думите му броят на заболелите се покачва, но темпът на разпространение не се удвоява бързо – фактор, който към момента се приема като относително положителен знак. Той припомни, че при предишни епидемии в страната са регистрирани десетки хиляди случаи и предупреди, че подобен сценарий може да бъде избегнат чрез активна имунизация. „Ако неваксинирано дете е било в контакт с болен и се ваксинира в рамките на три дни, вероятността да се разболее е много малка“, посочи той.

Кантарджиев подчерта необходимостта всички неваксинирани деца да бъдат имунизирани. Според него именно тези групи са причина за локални огнища на заболяването.

Случаи на морбили и в София, броят на болните расте

Макар заболяването често да протича леко при деца, професорът предупреди за възможни сериозни усложнения – включително възпаление на белите дробове и редки, но тежки увреждания на нервната система. Той отбеляза, че дългосрочното усложнение склерозиращ енцефалит може да доведе до тежки неврологични поражения и дори смърт.

Проф. Кантарджиев определи като положителна инициатива предложението на Министерството на здравеопазването за безплатни грипни ваксини за деца от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години. Той обясни, че грипната ваксина не всеки път предотвратява заразяване, но значително намалява риска от тежко протичане на заболяването.

Според експерта най-голям риск имат деца с хронични заболявания и често боледуващи от респираторни инфекции. Той препоръча засилване на имунитета чрез закаляване и повече време на открито при подходящи условия.

Кантарджиев обясни, че назалната грипна ваксина е по-удобна за приложение и създава локален имунитет в носната лигавица, който блокира вируса още при навлизането му в организма. По думите му този вариант е предпочитан от много родители и може да повиши обхвата на имунизацията.

