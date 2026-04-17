Българският тенисист Григор Димитров официално напусна топ 100 на световната ранглиста при мъжете, като заема 135-о място - най-ниската му позиция от повече от 15 години.

Промяната настъпи след отпадането му в първия кръг на турнира в Монте Карло, където Димитров загуби в три сета от аржентинеца Томас Мартин Ечевери и не успя да защити точките си от предходния сезон. Това доведе до нов спад в класирането му, след като той вече не е сред първите 100 за първи път от март 2012 г.

Григор Димитров има нов треньор

През последните месеци представянето на Димитров се колебае, като началният момент на по-сериозния спад се свързва с Уимбълдън през юли миналата година. Тогава той прекрати участието си в мача срещу Яник Синер заради частична контузия в гръдния мускул, след като водеше с два сета.

Травмата го извади от турнирите за няколко месеца. След завръщането си той записа победа на Мастърса в Париж срещу Джовани Мпетши-Перикар, но впоследствие не излезе за следващия си мач срещу Даниил Медведев. В края на сезона Димитров остана в топ 50, но в началото на 2026 г. вече е извън топ 130.

От началото на годината той има две победи - срещу Пабло Кареньо Буста в Бризбън и срещу Теренс Атман в Индиън Уелс.

Григор Димитров се оттегли от Мастърса в Париж

През последните месеци бяха направени и промени в треньорския екип на българина. В края на миналата година към щаба му се присъедини белгиецът Ксавие Малис, след раздялата с Джейми Делгадо. През февруари 2026 г. към екипа се включи и аржентинецът Давид Налбандиян. Въпреки това резултатите не показват съществена стабилизация в представянето.

