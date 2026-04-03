Министерството на младежта и спорта награди български спортисти с премии на обща стойност 87 500 евро. Парите са отпуснати от министъра на младежта и спорта за постигнати изключителни спортни резултати.

Премии от ММС получават състезателите ни в зимните спортове Малена Замфирова и Владимир Зографски. Замфирова се представи отлично на Игрите в Милано/Кортина, като завърши на 10-о място в паралелния гигантски слалом и записа две трети места за Световната купа по сноуборд. За постиженията си тя ще получи 25 000 евро. Състезателят ни в ски скоковете Владимир Зографски също записа силен сезон с 10-о място на олимпийските игри и подиум в Световната купа, за което ще бъде награден с 15 000 евро.

Женският национален отбор по бадминтон, който спечели титлата от европейското отборно първенство в Турция, получава премия от 30 000 евро.

Тенис талантът Димитър Кисимов, който спечели титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, ще получи 5000 евро. Със същата сума е награден и Давид Иванов – златен медалист на кон с гривни от Световната купа по спортна гимнастика в Баку.

Талантите ни в олимпийското таекуондо също получават премии. Станислав Митков е награден с 5000 евро за златния медал от Европейското първенство за юноши и девойки в Швейцария, а Дея Пеева – с 2500 евро за бронзовия медал от същия шампионат.

