„Хизбула” ще спазва примирието с Израел, анонсирано от президента на САЩ Доналд Тръмп, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат. Това заяви пред АФП Ибрахим ал Мусауи, представител на ливанската групировка.

„Ние в „Хизбула” предпазливо ще се придържаме към примирието при условие че то представлява цялостно прекратяване на враждебните действия срещу нас и че Израел няма да го използва, за да извършва убийства”, каза той.

Тръмп: Лидерите на Израел и Ливан ще говорят за първи път от 34 години

„Изразяваме благодарност към Иран за това, че упражни натиск в полза на Ливан”, заяви Мусауи и добави, че „примирието нямаше да се случи, ако Иран не беше приел, че то е равностойно на затварянето на Ормузкия проток”.

Редактор: Мария Барабашка