Полицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв XIV, предаде „Ройтерс”. Служителите на реда в Ню Ленъкс извършиха щателна проверка на имота, но не откриха опасни предмети или взривни вещества.

Сигналът е бил подаден в сряда вечерта и се е отнасял за дома на Джон Превост, брат на папа Лъв XIV, в Ню Ленъкс, щата Илинойс.

Тръмп определи папата като „слаб" по отношение на престъпността и „ужасен" във външната политика

Новината идва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папа Лъв XIV заради неговите позиции срещу войната в Иран. По това време Тръмп похвали другия брат на папата - Луис Превост, определяйки го като истински поддръжник на движението MAGA.

Джон Превост е другият брат на папа Лъв XIV.

