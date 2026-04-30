С откриването на 52-рия парламент в България, политическите анализатори и социолози очертават една нова и сложна картина. В студиото на „Здравей, България“ Кънчо Стойчев, Росен Стоянов и Веселин Стойнев дискутираха очакванията към новите народни представители и рисковете, които крие настоящата икономическа и политическа ситуация.

Журналистът Веселин Стойнев изрази надежда, че този парламент ще върне нормалния тон на комуникация. Очакването е за по-обрано публично присъствие и смиреност от страна на политическите лидери.

Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание

Социологът Кънчо Стойчев подчерта, че най-голямата опасност пред новото мнозинство е изкушението да се прибегне до популистки мерки. Той посочи, че в последните години партиите са се надпреварвали кой ще предложи по-нереалистични обещания.

„Към новия парламент подхождам с доверие и надежда, защото България има нужда от стабилно мнозинство и по-дълъг политически хоризонт”, каза журналистът Явор Дачков.

„Притеснявам се от това абсолютно мнозинство, защото властта корумпира всеки, а ние не познаваме всички тези хора”, каза журналистът Йово Николов.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек сподели, че е обнадежден от това, че има политическо мнозинство, тъй като само при такава ситуация могат да бъдат решени важни проблеми за обществото.

Журналистът Валери Тодоров е на мнение, че трябва да се изгради един по-умерен тон, ако искаме да се изгради доверие.

Журналистът Емилия Милчева коментира в ефира на "Твоят ден", че в парламента има абсолютно мнозинство, изградено на командно административен принцип, и останалите партии, за които не е ясно коя и доколко ще бъде в ролята на опозиция.

Социологът проф. Михаил Мирчев смята, че Асен Василев проявява лична амбиция да овладее „Продължаваме Промяната”. Според него „Демократична България” подготвя процес за някакъв вид съдействие с Румен Радев.

Политологът Любомир Стефанов коментира приемането на бюджета. Според него държавната план сметка ще бъде приета без съпротива, вероятно с изключение на Асен Василев, „който си представя бюджета като генериране на дълг, който да добави стойност през наливане на пари”.

Редактор: Цветина Петкова