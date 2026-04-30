„Убеден съм, че всички народни представители усещат промяната в България“, заяви избраният за депутат от „Прогресивна България“ Слави Василев в коментар преди старта на новото Народно събрание. По думите му обществото е дало ясен мандат за промяна на начина на управление на държавата и на политическия тон в парламента.

Той подчерта, че влизането в 52-рото Народно събрание става с ясна амбиция за реформи. „Ние влизаме с нагласата да променим България и да направим така, че хората бързо да усетят, че промяната вече е тук“, посочи той, като добави, че формацията носи сериозна отговорност пред избирателите.

По отношение на избора на председател на парламента, той заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“, която според него ще отразява търсената политическа промяна.

Откриват 52-рото Народно събрание: Депутатите се събират на първо заседание

Коментар беше направен и за отношенията между парламентарните формации. Според него партньорството между политическите сили не зависи единствено от структурите на групите, а от общите приоритети, включително реформата в съдебната система. Той изрази надежда, че коалиционните партньори ще останат ангажирани с тези цели.

Съпредседателят на формацията Гълъб Донев на влизане коментира, че резултатите от последните избори представляват „урок за българските политици“, като според него гражданите са показали, че купеният и корпоративният вот могат да бъдат преодолени чрез масово участие.

Той подчерта, че решенията на парламентарната група ще станат ясни в рамките на днешното и следващите заседания, като се очакват важни политически развития. По думите му предстоят „интересни събития“, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент.

Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него.

Като основни приоритети той открои цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшия съдебен съвет. Според него това са дълго отлагани въпроси, които трябва да намерят решение в интерес на гражданите.

Редактор: Цветина Петкова