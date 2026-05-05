АПИ очаква най-засилен трафик в следобедните часове по магистралите „Тракия”, „Хемус” и „Струма”
Ден преди Гергьовден от Агенция „Пътна инфраструктура” прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите „Тракия”, „Хемус” и „Струма”.
Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Редактор: Мария Барабашка
