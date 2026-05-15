Подкрепа за българската песен на "Евровизия" и за Дара дойде от десетки хора на изкуството у нас. Артисти, музиканти, композитори и лица от екрана пожелаха успех на "Бангаранга" и призоваха българите в чужбина за активно гласуване. Васил Василев - Зуека, се открои като един от най-големите фенове на изпълнителката. Той отправи призив към българите в чужбина да подкрепят Дара по време на участието ѝ на „Евровизия“.

Дара: Не мога да повярвам на случилото се. Благодаря за подкрепата

„Във Варна дойдох, за да видя родата. Това беше част от плана. заедно гледахме до късно полуфинала на "Евровизия". Аз лично бях много развълнуван,тъй като съм наясно какво стои зад едно такова изпълнение на толкова високо ниво. Казвам го с ръка на сърцето - това е изключителен труд на един огромен екип. Шапка ви свалям, пичове. Много добре се справихте“, заяви Зуека.

По думите му изпълнението е минало перфектно. "За това са необходими много репетиции. Гледах преди няколко дни репетициите с екипа на "Евровизия". Всичко беше перфектно. Изпълнението на Дара ми напомни първите клипове и концерти на Лейди Гага и Дженифър Лопес - много енергия, много професионализъм и никакви излишни движения. Това прави впечатление", подчерта той.

Дара за новата си песен, личните битки и смелостта да се променяш

И беше категоричен, че песента "Бангаранга" звучи "изключително съвременно - с танците, със смяната на ритъма". "Аз лично много я харесвам. Така че снощи се "бангарангвах" много яко“, сподели той.

А на хората, които се изкават негативно за песента и изпълнителката в социалните мрежи, каза: „Не, аз ги избягвам. Буквално ги блокирам. Не смятам, че трябва да има разговор с хора, които тръгват да ми обясняват: "Аз песента не я харесвам, защо трябва да гласувам за Дара?". Ами като не го разбираш, няма смисъл да говорим. Това е моят отговор. Това са хора, които не знаят какво е "Евровизия" и имат грешна представа за подобен тип големи конкурси. Ако веднъж в живота си бяха преживели толкова - говоря за труд, умора и отдаденост, колкото влагат Дара и екипът ѝ, щяха да са наясно за какво става дума. Това са хора, които седят на дивана и коментират, така че въобще не ме интересуват“.

Дара се класира за големия финал на "Евровизия"

Зуека беше категоричен, че не просто стиска палци на Дара за финала, но смята, че изпълнителката има реален шанс да стане първа. "Макар че тя има истински шанс, след като видях останалите претенденти. Но дори да не стане първа - бумът, който Дара вече направи, и всичко, което я очаква след финала, ще бъдат огромни. Предстоят ѝ още много участия, събития и хубави моменти“, пожела той.

И призова: „Мисля, че всички вече знаят, но пак ще кажа - Дара е на финал. Първата цел е постигната. Втората, по-важната, е тя да стане номер едно. Всички българи в чужбина трябва да намерят начина да гласуват – чрез SMS или онлайн. Важното е да я подкрепим“.

Повече по темата гледайте във видеото.