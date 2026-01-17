Певицата Дара изпрати най-силната година в живота си и посреща новата с нова песен, нова визия и голямо предизвикателство – участие във вътрешната селекция за българския представител на „Евровизия“. В студиото на „Събуди се” тя разказа за промените, които е преживяла, за битките със себе си и за увереността, с която гледа напред.

„Миналата година беше най-хубавата в живота ми“, признава Дара. В нея се събраха първото ѝ голямо турне, нов албум, награди, лични победи и важни житейски решения. И всичко това – без бърнаут, нещо, което певицата определя като едно от най-големите си постижения.

Нова визия, стара смелост

Новата ѝ прическа предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, но Дара приема реакциите спокойно. „Не позволявам реалността ми да се изгражда от коментарите на хората“, казва тя.

За нея промяната е част от творческия път, а визията – начин да покаже различни страни от себе си.

„Харесвам се и съм уверена в това, което правя. Може би затова ми е лесно да бъда смела“, допълва певицата.

Пътят към Евровизия

Дара не крие, че вижда потенциал в себе си за сцената на „Евровизия“. Според нея конкурсът не търси само глас или песен, а цялостно излъчване, характер и концепция.

„Ако бъда избрана, това ще бъде най-голямата сцена, на която съм стъпвала“, споделя тя. По думите ѝ успехът на подобен форум изисква сериозна подготовка – международен репертоар, ясна визия, силен екип и готовност да не се пропусне нито една възможност.

Балансът след битките

Сред най-трудните лични предизвикателства през последната година Дара посочва отказването от цигарите и намирането на балансиран начин на живот. „Липсата на допамин те кара да го търсиш навсякъде – в храна, екрани, навици“, признава тя.

Решението ѝ е радикално – т.нар. допаминов детокс. Без безкрайно скролване, без сериали, без вредни навици. „Казах си, че се обичам твърде много, за да си причинявам това всеки ден“, споделя певицата.

„Онче Бонче“ – песен за радостта

Новата ѝ песен „Онче Бонче“ идва с пъстро и нестандартно видео. Целият декор е ръчно рисуван, а проектът е реализиран с голям екип от музиканти и автори.

„Посланието е просто – да не се взимаме толкова насериозно, да се забавляваме повече и да раздаваме любов“, казва Дара.