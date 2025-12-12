Носителят на първо място в мащабния конкурс за песен "Евровизия" Немо за 2024 г., обяви, че връща трофея си заради решението Израел да бъде допуснат до следващото издание на конкурса въпреки продължаващата война в Газа, съобщи Euronews.

В публикувано видео в Instagram Немо държи трофея и казва: „Днес вече не чувствам, че този трофей трябва да стои на рафта ми.“

Според изпълнителя ценностите на конкурса – единство, интеграция и достойнство, са несъвместими с решението на организаторите да позволят участие на Израел, предвид действията му във войната срещу Хамас.

Немо спечели през май 2024 г. с песента „The Code“.

Решението на победителя идва на фона на нарастващо недоволство във връзка с решението на организаторите да допуснат Израел. Пет държави (Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия) вече обявиха бойкот на конкурса през 2026 г., след като Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) отказа да изключи страната.

„Когато цели държави се оттеглят, трябва да е ясно, че нещо е дълбоко нередно“, казва Немо, преди да постави трофея в кутия, която ще бъде изпратена до централата на EBU в Женева.

Изданието на конкурса за 2026 г. е насрочено за май месец и ще се проведе във Виена.

„Евровизия“ многократно е била въвличана в глобални конфликти. Припомняме, че Русия беше изключена през 2022 г. след инвазията в Украйна.

Последните две години конкурсът е белязан от протести и напрежение заради войната в Газа. Критиците на участието на Израел изтъкват, че според здравните власти в контролирания от Хамас анклав повече от 70 000 палестинци са загинали. Израел настоява, че военните действия са отговор на нападението на 7 октомври 2023 г., когато бяха убити почти 1 200 души и над 250 – отвлечени.

