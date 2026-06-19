12 заповеди за събаряне на 12 постройки в местността "Баба Алино" подписа днес кметът на Варна Благомир Коцев. Всяка седмица се очаква да се подписват между 10 и 15 нови заповеди за събаряне. Ангажиментът за премахването им ще е на инвеститора - корпорация КУБ. В случай, че предписанията не бъдат изпълнени, ще се премине към принудително събаряне.

По информация на NOVA инвеститорът се готви да обжалва всяка една заповед за събаряне в Административния съд. А от своя страна КУБ ще заведат насрещни искове за пропуснати ползи, уронване на престижа и нанесени щети върху инфраструктурата на комплекса. Всички дела ще са срещу Община Варна.

Дванайсетте заповеди от днес са за къщи с по 4 апартамента във всяка, като те не са били продадени на граждани, а техен собственик е корпорация КУБ. Инвеститорът има 14 дни да обжалва заповедите. А общо 60 дни е даденият от общината срок за събаряне.

Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране

"Това са постройките, които са изградени на базата на тези четири търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място и смятам, че тези заповеди ще издържат в съда. Отне ни време, за да можем да ги прецизираме, да няма пропуски, за да издържат на едно съдебно дело. Те подлежат вероятно на обжалване, така че не можем да кажем, че багерите ще дойдат утре", заяви Благомир Коцев.

Първата стъпка преди самото събаряне на сградите е отмяна на незаконно издадените удостоверения за търпимост. Така ще стане ясно кои постройки са вдигнати неправомерно и кои са законни.

Тепърва ще се правят сметките и колко ще струва на общината събарянето в случай, че от КУБ откажат да го направят. За целта ще бъдат запорирани активите на компанията. А от Регионалната дирекция по горите ще имат ангажимента да предложат вариант как да се възстанови гората, изсечена от инвеститора.

На този фон излязоха и официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции.

Повечето собственици на имоти в комплекса отказаха да коментират заповедите за събаряне.

Първите къщи, които трябва да бъдат съборени, са почти изцяло завършени. Те са захранени и с ток, и с вода, съобщиха от общината, без обаче да е ясно как е станало това. Отговорът трябва да даде Регионалната дирекция за строителен контрол.

Тя пък от своя страна чака отговори от "Електроразпределение Север". От дружеството имат 5 работни дни, за да посочат кога са присъединени 3 трафопоста към мрежата, имат ли удостоверение за въвеждане в експлоатация и какъв е броят на поставените измервателни уреди на територията на комплекса.

Държавата няма да се намеси в процеса по събаряне на незаконните постройки в Баба Алино, категоричен бе регионалният министър Иван Шишков. Той допълни, че ще продължи да осветлява незаконното строителство във Варна. Нова проверка е установили още 41 неистински удостоверения за търпимост на територията на цялата община. Протоколите за това ще бъдат връчени на кмета.