Две 17-годишни момчета са пострадали от токов удар при инцидент в района на железопътната гара в Стара Загора. Сигналът е подаден в 21:15 ч. на 19 юни във Второ районно управление от 17-годишен младеж.

Дете е с опасност за живота след удар от волтова дъга, друго е с изгаряния

По думите му двама негови връстници се качили на покрива на товарен вагон, намиращ се на коловоз в близост до автомивка в района на жп гарата. При отваряне на капандура на вагона възникнал токов удар, при който двете момчета пострадали. Те са транспортирани в клиниката по изгаряния в Пловдив, потвърдиха за NOVA от Университетската болница в Стара Загора.

Момчетата са с тежки изгаряния. Волтовата дъга, която ги ударила, е от 2700 волта.

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Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.