Дете с агресивен мозъчен тумор се нуждае от средства за лечение в чужбина. Семейството на 8-годишната Сиана организира благотворителна кампания за борба с диагнозата. Голяма част от парите са събрани, но детето се нуждае от цялата сума възможно най-скоро, за да започне лечението си.

Майката на Сиана разказва, че детето е само на осем и, че не могат да се справя сами. „Просто имаме нужда от помощ”, споделя тя.

До преди няколко седмици Сиана е като всяко друго дете, което ходи на училище и играе с приятелите си. Всичко се променя, когато започва да се оплаква от главоболие и проблеми със зрението. Майка й Василена запазва час при офталмолог, където докторът казва, че детето няма проблем със зрението, а по-скоро смята, че проблемът е неврологичен.

Следват прегледи и прием в детско неврологично отделение. Лекарите решават възможно най-бързо да направят ядрено-магнитен резонанс. А резултатът променя живота на семейството завинаги. „Може би 15-ина минути след него ме извикаха в един кабинет да ми кажат какво виждат на ядрено-магнитния резонанс. Директно ни насочиха към неврохирург, където ние още същия следобед отидохме, където всъщност чухме диагнозата и чухме, че той е неоперативен”, разказва Василена.

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За броени часове надеждата, че става въпрос за обикновен здравословен проблем, се превръща в най-тежкия кошмар за един родител. Диагнозата е дифузен глиом на мозъчния ствол – опасен и изключително агресивен тумор.

„Първата стъпка, която се предприема и е задължителна, това е лъчетерапията. Ние тази седмица започнахме такава – сравнително добре ѝ се отразява, малко е уморена. Симптомите не са затихнали, но слава Богу не са се засилили”, споделя майката на Сиана.

Надеждата на семейството е специализирано лечение в чужбина. В момента водят разговори с няколко европейски клиники, които дават шанс заболяването да бъде овладяно.

„Имат известна успеваемост и ни дават надежда, че нейният тумор може да спре да расте, симптомите да намалеят и да ни дадат повече време. Към конкретния ден и в момента конкретна оферта все още нямаме, а сумата, около която разбрахме, че би могло да бъде лечението, е около 200 000 евро”, каза Василена.

Тя разказа още, че няколко майки с деца с подобно заболяване са се свързали с нея, с предложение за помощ, тъй като шокът е изключително голям. „Аз бях изумена, всъщност, колко бързо хората откликнаха, бях изумена от това колко много хора, напълно непознати, се свързаха с мен и искат искрено да помогнат с каквото могат”, споделя Василена.

Само за дни хиляди хора застават зад каузата на Сиана. Дарители изпращат средства, думи на подкрепа и надежда. Благодарение на тях семейството е все по-близо до необходимата сума за лечение. Но битката не е приключила.

Помощ за Сиана може да бъде преведена по сметката изписана по-долу, която е качена и на сайта на nova.bg, както и през платформата ПАВЕЛ АНДРЕЕВ.

Банка ДСК: BG86STSA93000030104917

Титуляр: Василена Василева Костадинова

Основание: За лечение на Сиана Божилова