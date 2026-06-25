Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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Трагедията в Угърчин е тройно убийство, задържаният излязъл от затвора преди дни
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В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишния рецивидист
Продължава разследването за тройното убийство в Угърчин. В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишния рецивидист, открит в жилището, където се е разиграла трагедията. На място беше извършен и следствен експеримент.
По данни от разследването обвиняемият е излязъл преди 2 седмици от затвора, където излежавал присъда за кражба. По неизвестни засега причини се спречкал с 27-годишния обитател на апартамента, а 18-годишната му приятелка се опитала да ги разтърве.
Трагедията в Угърчин е тройно убийство, задържаният излязъл от затвора преди дни
Извършителят наръгал и двамата с нож, а 16-годишното момиче станало свидетел на убийството. По първоначална информация то страдало от епилепсия и се проверява версията само ли е паднало от балкона или е бутнато.Редактор: Цвета Лазаркова
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