Нов административен казус остави собственици на превозно средство без възможност да го използват по пътищата в страната, въпреки признатия от институциите законен произход. „Можем да продадем автомобила на части, и то съвсем законно, но не можем да го ползваме цялостно”, това коментира Теодора Мирчева в ефира на „Здравей, България” по NOVA. Автомобилът е прекарал година и половина в КАТ за проверка, след като първоначално е бил спрян от регистрация по съмнения, че е откраднат.

Софийската районна прокуратура е отказала да образува досъдебно производство и е разпоредила връщането на колата на собственика, тъй като държавното обвинение не е открило данни за престъпление. Проверките в Шенгенската информационна система и Интерпол също показват, че автомобилът не се издирва. Той е закупен редовно от официално дилърство на марката в Европа и има реална сервизна история.

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Въпреки прокурорското постановление, „Пътна полиция” на два пъти отказва да издаде регистрационни табели. От полицията обясняват, че е налице отказ поради съмнения за манипулиран или изменен номер на рамата. Според техните твърдения шрифтът, с който е изписан номерът, не е оригинален за марката и модела, а след третиране с ацетон са открити следи от металообработващ инструмент. Поради това институцията прилага член 7 от Наредба І-45 на МВР, според който моторни превозни средства, при които не може да бъде установен автентичният идентификационен номер, не подлежат на регистрация.

При разглобяването на конструкцията до шаси от страна на фирмата обаче не са установени пренабивания или манипулации по самата рама. „КАТ решава, че колата е напълно законна, но същият КАТ решава, че няма да ѝ постави табели”, твърди Теодора Мирчева. Тя допълва, че колата е свалена от регистрация със забрана за повторно регистриране, което прави невъзможно нейното използване или продажба на друг купувач.

След като автомобилът е върнат от прокуратурата, собствениците правят опит да го регистрират в „Пътна полиция”, за да избегнат нови конфликтни ситуации. Оттам им е съобщено, че в системата излиза наложена забрана или запор, поради което процедурата не може да бъде завършена. „Нашите адвокати многократно подават заявление и търсят отговор на въпроса защо не можем да регистрираме този автомобил, поради което отговор от КАТ София няма”, заявява Мирчева.

Към момента собствениците са изпратили официална молба до началника на отдел „Пътна полиция” към СДВР, към която са приложили заверен препис от прокурорското постановление. С нея те настояват всички ограничителни мерки в системата, които пречат на регистрацията, да бъдат премахнати. По думите на собствениците, ако превозното средство бъде откарано на платформа в КАТ София в това състояние, съществува висока вероятност отново да последва официален отказ за регистрация заради действащата в момента забрана в системата.

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