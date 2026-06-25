Вчера бяха представени макрорамката и основните параметри на държавния бюджет за следващата година от кабинета на Гълъб Донев. Предложеният дефицит от 5,7% е най-високият от времето на Жан Виденов насам и не е достиган нито по време на ковид пандемията, нито при фалита на КТБ. Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България” в предаването „Здравей, България” по NOVA.

„Предложението на „Прогресивна България” е много лош вариант, тъй като заложеният дефицит от 5,7% е изключително обезпокоителна новина”, твърди Мартин Димитров. По думите му с този подход държавата ще изтегли 10,1 милиарда евро дълг, което е с повече от планираните от ГЕРБ 10 милиарда евро за същия период. Наливането на тези средства в икономиката продължава да вдига инфлацията, смята народният представител.

Политическите реакции след представянето на Бюджет 2026

Според него в бюджетния сектор има точно 75 679 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от държавата. Над 7000 от тези служители се намират в силовите ведомства, а 5358 са назначени по Закона за държавния служител. За тези позиции трябва да се приеме конкретен план за поетапно освобождаване, тъй като ситуацията изисква реформи, категоричен е Димитров.

По думите му трайно незаетите щатни бройки в администрацията трябва да бъдат изцяло премахнати, за да се прекрати практиката за раздаване на непрозрачни бонуси, а скандалните обществени поръчки следва да се спират и да се предават на прокуратурата, допълни още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка